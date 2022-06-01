اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تستجوب الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة فى الدقهلية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:27 ص
النيابة تستجوب الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة فى الدقهلية المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها الموسعة في حادث الدقهلية المتهمة فيه سيدة بقتل أطفالها الثلاثة ومحاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي، حيث من المقرر استجواب المتهمة عقب إفاقتها في المستشفى.

واعترفت سيدة الدقهلية بارتكاب جريمتها، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم.

وتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى إقرارها بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها بحالةٍ من الاكتئاب دفعتها لارتكابها.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا صباح الاثنين، بدخول سيدة مجهولة الهُويّة إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، ثم تلقت النيابة العامة إخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام المجني عليها بجرَّار زراعي.

وأقر قائد الجرار أن السيدة القت بنفسها أسفل الجرار حال سيرِه مما أدّى لحدوث إصابتها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات وأخبارًا حول الواقعة مفادها انتحار السيدة بعد قتلها أبناءَها الثلاثة، وعلى ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات.


حادث الدقهلية

حادث الدقهليه

سيدة تقتل اطفالها

سيدة الدقهلية

السيدة المتهم بقتل اطفالها

مينا النصر


الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تباشر التحقيق فى واقعة قتل سيدة أبناءَها بمنية النصر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:02 م

أبرز نقاط بيان النيابة العامة فى تحقيقات مذبحة مزرعة الريف الأوروبى.. إنفوجراف

الإثنين، 30 مايو 2022 06:37 م

النيابة العامة تكشف حقيقة جريمة الريف الأوروبي.. المزارع رفض تزويج ابنته من المتهم فقرر الانتقام منهم.. أحضر مخدرا وحاول التعدى على إحدى بنات المجنى عليه.. وتخلص من الأسرة كلها خوفا من افتضاح أمره

الأحد، 29 مايو 2022 09:26 م

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل 5 فى قضية "الريف الأوروبي"

الأحد، 29 مايو 2022 07:38 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة