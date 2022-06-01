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النيابة تأمر بدفن جثة شاب صدمه قطار ركاب فى البدرشين بالجيزة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:58 ص
النيابة تأمر بدفن جثة شاب صدمه قطار ركاب فى البدرشين بالجيزة الطب الشرعى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبدرشين؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

صدم قطار شابا خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا مقيم بالحوامدية، خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين، صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه، وتوصل رجال المباحث لأفراد أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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