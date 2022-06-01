المهندس سامي أبو وردة رئيسًا لشركة القناة لتوزيع الكهرباء خلفًا لمحمد السيد

الإسماعيلية - السيد فلاح

اعتمد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرار المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العمومية لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بتعين المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيسًا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بدلاً من شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ولد المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء في 11 أكتوبر 1962، وحصل علي بكالوريوس هندسة كهرباء، قوى وآلات كهربية من جامعة المنصورة عام 1988، وهو مهندس استشارى توزيع الطاقة الكهربية، ومقيد بنقابة المهندسين منذ عام 2016، وتولي من 1991 إلى 1993 رئيس لقسم الورش والطوارئ فرع الإسماعيلية، ومن 1993 إلى 2001، رئيس هندسة كهرباء شرق البحيرات تحت التأسيس، ومن 2001 إلى 2003 مدير إدارة كهرباء الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، ومن 2003 إلى 2011 مدير إدارة كهرباء فايد، ومن 2011 إلى 2012 مدير إدارة متابعة التشغيل بقطاع شبكات الإسماعيلية، من 2012 إلى 2013 مدير عام الدراسات الفنية والمشروعات لقطاعات مدن القناة والمدن الجديدة، ومن 2013 إلى 2015 رئيس قطاع شمال سيناء، ومن 2015 إلى 2018 رئيس قطاعات تشغيل السويس والبحر الأحمر، ومن 2018 إلى 2019 رئيس قطاعات تشغيل كهرباء الشرقية، ومن 2019 رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حتي تم نقله ليتولي رئاسة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.