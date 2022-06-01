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أكرم القصاص
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المنتجات الزراعية تتربع على عرش الصادرات المصرية.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:17 م
المنتجات الزراعية تتربع على عرش الصادرات المصرية.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " المنتجات الزراعية تتربع على عرش الصادرات المصرية.. الاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربى من أهم الأسواق التى يتم التصدير لها.. الدولة تنجح فى التخفيف من تداعيات كورونا والحرب الأوكرانية – الروسية.. تصدير 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية منذ يناير الماضى.
 
 
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