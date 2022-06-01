المفوضية الأوروبية توافق على خطة يونانية بـ50 مليون يورو لدعم الثروة الحيوانية

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على خطة يونانية بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الثروة الحيوانية في سياق معالجة تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - " إن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، سيُمكن اليونان من دعم مربي الماشية المتضررين من زيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن أزمة أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نواصل العمل عن كثب في الوقت نفسه مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وكانت اليونان قد أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل لمعالجة الأزمات المؤقتة، بمخطط بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الثروة الحيوانية في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا، وبموجب هذا الإجراء، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة، بما ينفع المُشتغلين النشطين في قطاع الثروة الحيوانية المتأثرين بزيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية الحالية .