المفوضية الأوروبية تعتمد خطة لدعم اقتصاد بولندا بأكثر من 35 مليار يورو

كتب محمد جمال

اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة لدعم اقتصاد بولندا المتضرر من جائحة فيروس كورونا، بمبلغ إجمالي يزيد عن 35 مليار يورو، ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية: "اليوم قدمت المفوضية الأوروبية تقييما إيجابيا لخطة التعافي الاقتصادى فى بولندا، وهى خطوة مهمة نحو تزويد هذا البلد بـ 23.9 مليار يورو فى شكل منح و11.5 مليار يورو فى شكل قروض، في إطار صندوق الاتحاد الأوروبى للإنعاش والاستقرار".

وفى وقت سابق، قال الممثل المفوض للحكومة البولندية لبنية الطاقة التحتية الاستراتيجية، بيوتر نيمسكى، إن البلاد ألغت الاتفاقية الخاصة بتوريد الغاز من روسيا قبل الموعد المحدد.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن بولندا استقبلت حتى الآن 3 ملايين و749 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.

وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و500 لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل 20 ألفاً و800 لاجيء في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.