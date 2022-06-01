المفوضية الأوروبية تعتمد خطة لدعم اقتصاد بولندا بأكثر من 35 مليار يورو

اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة لدعم اقتصاد بولندا المتضرر من جائحة فيروس كورونا، بمبلغ إجمالي يزيد عن 35 مليار يورو، ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية: "اليوم قدمت المفوضية الأوروبية تقييما إيجابيا لخطة التعافي الاقتصادى فى بولندا، وهى خطوة مهمة نحو تزويد هذا البلد بـ 23.9 مليار يورو فى شكل منح و11.5 مليار يورو فى شكل قروض، في إطار صندوق الاتحاد الأوروبى للإنعاش والاستقرار".
وفى وقت سابق، قال الممثل المفوض للحكومة البولندية لبنية الطاقة التحتية الاستراتيجية، بيوتر نيمسكى، إن البلاد ألغت الاتفاقية الخاصة بتوريد الغاز من روسيا قبل الموعد المحدد.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن بولندا استقبلت حتى الآن 3 ملايين و749 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.
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