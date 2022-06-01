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سجلت وزارة الصحة المغربية 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 1.168664 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال نفس الفترة، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16.077، بينما تم تسجيل 209 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافي إلى 1.150808 حالات. وأشارت إلى أن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 8608 فحوصات جديدة، قد بلغ 11.662593 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.

يذكرأن، شهدت الجزائر، الأحد الماضى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند ٢٦٥ ألفا و٨٧٣ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤٠٨ أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.