وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال نفس الفترة، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16.077، بينما تم تسجيل 209 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافي إلى 1.150808 حالات.

وأشارت إلى أن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 8608 فحوصات جديدة، قد بلغ 11.662593 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.