الليلة.. اجتماع طارئ بين بايدن ومصنعى ألبان الأطفال لحسم أزمة النقص

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة فوكس نيوز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجتمع مع مصنعي ألبان الأطفال اليوم وسط نقص في المنتج على مستوى الولايات، وفقًا للبيت الأبيض، حيث انه من المتوقع أن يناقش بايدن جهود إدارته لتسريع إنتاج البان الأطفال ودفع عمليات الاستيراد من خلال مبادرة "fly formula" التي اطلقتها الإدارة في محاولة لتوفير السلعة.

كانت الولايات المتحدة تتعامل مع نقص في حليب الأطفال بسبب استدعاء عدد من العبوات في فبراير وقضايا سلسلة التوريد المتعلقة بالوباء ، مما دفع الرئيس بايدن إلى اللجوء لقانون الإنتاج الدفاعي لضمان حصول الشركات المصنعة على الإمدادات اللازمة لإنتاج حليب الأطفال.

في نفس السياق، قامت الشركات العالمية التي تصنع حليب الأطفال بتوريد منتجاتها إلى الولايات المتحدة بعد أن خفف المنظمون الصحيون سياسات الاستيراد لمعالجة النقص.

وبموجب عملية Fly Formula ، يتم استيراد حليب الأطفال الذي يفي بمعايير الصحة والسلامة الأمريكية من الشركات المصنعة في الخارج ويتم تسليمه إلى المستشفيات وتجار التجزئة في الولايات المتحدة.

يعتمد العديد من الآباء في الولايات المتحدة على حليب الأطفال وبشكل عام ، 26% من الأمهات في الولايات المتحدة يرضعن أطفالهن مما دفع البعض منهم للمشاركة في محاولات حل الازمة وتوفير الغذاء للرضع ومساعدة ابائهم الذين يكافحون لاطعاهم عن طريق إقدام عدد من الأمهات الأمريكيات علي التبرع لبنوك الحليب المحلية، كمساهمة منهن لاحتواء الأزمة.