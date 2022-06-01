اليوم السابع
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الكويت ترفع رسوم استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا لـ 460 دينارا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:56 م
الكويت ترفع رسوم استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا لـ 460 دينارا الكويت
كتب محمد جمال

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كشف سفير سريلانكا لدى الكويت عثمان جوهر عن أن بلاده قد رفعت رسوم تصديق عقود استقدام العمالة المنزلية إلى 460 دينار إضافة لـ15 دينار أخرى اعتبارا من اليوم الأول من يونيو الحالي.

وأوضح فى تصريح لـصحيفة «الراي» الكويتية ان هذه الرسوم تم فرضها على العقود الفردية التي يأتي بها الكفلاء فقط، وليس على العقود الصادرة عن طريق مكاتب العمالة المعتمدة في الكويت والتي تم تحديد الطلب فيها بـ890 دينار.

وأكد ان السفارة ليس لديها نظام الدفع الالكتروني وتستلم الرسوم كاش فقط.

وذكر أن السفارة لم تتلق أي شكوى بشأن ارتفاع الرسوم الجديدة حتى الآن، وفي حال تلقيهم أي شكاوي فسوف يتم ارسالها للحكومة السريلانكية للنظر فيها.


الكويت

سريلانكا

أخبار الكويت

العمالة المنزلية


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