الكويت ترفع رسوم استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا لـ 460 دينارا

كتب محمد جمال

كشف سفير سريلانكا لدى الكويت عثمان جوهر عن أن بلاده قد رفعت رسوم تصديق عقود استقدام العمالة المنزلية إلى 460 دينار إضافة لـ15 دينار أخرى اعتبارا من اليوم الأول من يونيو الحالي.

وأوضح فى تصريح لـصحيفة «الراي» الكويتية ان هذه الرسوم تم فرضها على العقود الفردية التي يأتي بها الكفلاء فقط، وليس على العقود الصادرة عن طريق مكاتب العمالة المعتمدة في الكويت والتي تم تحديد الطلب فيها بـ890 دينار.

وأكد ان السفارة ليس لديها نظام الدفع الالكتروني وتستلم الرسوم كاش فقط.

وذكر أن السفارة لم تتلق أي شكوى بشأن ارتفاع الرسوم الجديدة حتى الآن، وفي حال تلقيهم أي شكاوي فسوف يتم ارسالها للحكومة السريلانكية للنظر فيها.