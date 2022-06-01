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الكهرباء: تشغيل أولى مراحل خط الربط مع السعودية بقدرة 1500 ميجا وات 2024

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:00 ص
الكهرباء: تشغيل أولى مراحل خط الربط مع السعودية بقدرة 1500 ميجا وات 2024 وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالى، انتهت من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع، الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.
 
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدة تنفيذ المشروع  تستغرق للمرحلة الأولى 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.
 
وأشار المصدر إلى أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي بين مصر و السعودية

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