الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول المسيح أرض مصر بالمعادى

كتب محمد الأحمدى

نظمت كنيسة السيدة العذراء بالمعادى احتفالها السنوي اليوم الأربعاء، بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وبدأ الاحتفال بدخول الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة الكنيسة عن طريق مركب، بعد أن قام بجولة في نهر النيل، حاملًا الصندوق الذي يحوي نسخة الكتاب المقدس الذي وجد مفتوحًا على المياه على سفر إشعياء الأصحاح 19 الذي ترد فيها الآية "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ"، بالإضافة إلى مركب آخر يحمل مجموعة تمثل العائلة المقدسة. وأقيمت العشية فوق السلم الأثري المؤدي لنهر النيل.

وشارك في الاحتفال إلى جانب نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أصحاب النيافة الأنبا سيرافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا جريجوري الاسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية والأنبا بيزل الأسقف العام بالإيبارشية ذاتها. وأقيم القداس الإلهي فوق السلم الأثري والذي حضره الآباء الاساقفة أنفسهم.