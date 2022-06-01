الكرملين: لا نثق فى تعهدات زيلينسكى بعدم مهاجمة روسيا بصواريخ أمريكية

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يثق بكلمات زيلينسكي، قال بيسكوف: "لا"، موضحا أنه "من أجل وجود ثقة، يجب أن تكون هناك تجربة سابقة تم خلالها الوفاء بمثل هذه الوعود. للأسف، هذه التجربة غير موجودة تماما".



وأضاف: "على عكس ذلك، فإن تاريخ الأحداث بأكمله يثبت أنه، بدءا من وعد زيلينسكي في الحملة الانتخابية الرئيسية بإنهاء الحرب في جنوب شرق أوكرانيا مرة واحدة وإلى الأبد، لم يتم الوفاء بالوعد، ولم يتم تنفيذ اتفاقيات مينسك ، وانخرطوا في النسيان".



وأشار بيسكوف إلى أنه "لذلك ليس لدينا أي رصيد من الثقة للجانب الأوكراني"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.



كان زيلينسكي قد صرح في مقابلة مع قناة نيوزماكس التلفزيونية الأمريكية أمس الثلاثاء بأن كييف ليس لديها نية لاستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى أمريكية الصنع لمهاجمة الأراضي الروسية.

