الكاظمي يؤكد ضرورة العمل على حفظ هوية القوات المسلحة العراقية

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل على حفظ هوية القوات المسلحة وعقيدتها القتالية بوصفها ركيزة وطنية أساسية وأحد العناصر التاريخية للهوية العراقية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الكاظمي ترأس الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي، مشددا على أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية للقوات المسلحة، والمُضي في تهيئتها تفصيليا قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ.



وأشار الكاظمي إلى أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية وهيبتها عبر تأمين احتياجات القوات المسلحة للموارد البشرية، ورعاية الضبّاط والمنتسبين.



وأطلع الكاظمي على إيجاز أعدّته اللجنة اشتمل على عدد من النماذج المقترحة لبناء المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة، التي من شأنها أن تشكل عماد البنى التحتية النموذجية للجيش العراقي في مختلف المحافظات، موجها بأن يجري توزيع هذه المنشآت بشكل مدروس وعلمي وبما يخدم التوجهات والسياقات العسكرية المعتمدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.