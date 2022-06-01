القوى العاملة تبت اليوم فى تظلمات المرحلة الثانية للانتخابات العمالية

كتبت آية دعبس

تنتهى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، بوزارة القوى العاملة، للدورة النقابية الجديدة التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026، اليوم الأربعاء، من البت فى التظلمات المُقدمة لها من نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية، تمهيدا لإيداع الأوراق يومى الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بعد إعلان النتائج خلال اليومين الماضيين.

ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية، والتى تشملها المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد محمد سعفان أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بتظلم على النتيجة تتم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التى تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافى أى سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى هذه الانتخابات.