اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة التنظيمات الإرهابية فى صحراء الجزيرة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:23 م
العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة التنظيمات الإرهابية فى صحراء الجزيرة الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة "الوطا".

 

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، إن "القوات المسلحة تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم " .


وأشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة، ومن خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، شرعت بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا.
 

 


العراق

الارهاب

صحراء الجزيرة

منطقة الوطا

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