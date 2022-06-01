العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة التنظيمات الإرهابية فى صحراء الجزيرة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، إن "القوات المسلحة تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم " .



وأشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة، ومن خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، شرعت بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا.

