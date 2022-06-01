الطيران المدنى السعودى: على المسافرين عدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة

كتب محمد جمال

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى تعميماً جديداً إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة، ونص التعميم أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة من مطارات المملكة عدم السماح للمسافرين بوضع (عبوات زمزم) داخل أمتعتهم الموزونة، حسبما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.



وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التى تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسئولية المترتبة على ذلك.



يذكر أنه قدمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة في إدارة سقيا زمزم 2 مليون لتر من ماء زمزم وتوزيع حوالى مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن خلال شهر رمضان الماضى.



ومن جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لشئون الخدمية أحمد الندوي، أنه جرى رفع أكثر من 500 طن من النفايات والمخلفات ليلة ختم القرآن الكريم، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين.



وأكد الندوي، أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشئون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري التي تقدمها الرئاسة.