اليوم السابع
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الصحة: زيادة مراكز تقديم المشورة الطبية للأمراض الوراثية بالمحافظات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:00 ص
الصحة: زيادة مراكز تقديم المشورة الطبية للأمراض الوراثية بالمحافظات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد المراكز التى تقدم المشورة الطبية  للأمراض الوراثية فى كل المحافظات.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، هذه المراكز يلجأ إليها المقبلون على الزواج لمعرفة طبيعة الأمراض التى يتعرض لها عندما ينجبون أطفال وخطورة زواج حاملى الجين من غير الأقارب، وكذلك زواج الأقارب الذى يضاعف احتمالات ولادة أطفال مصابين بمرض الثلاسيميا. 
 
وأضاف: نعمل على تنفيذ خطة قومية تهدف للحد من ولادة أطفال مصابين بمرض الثلاسيميا من خلال نشر الوعي المجتمعي بالمرض وسبل الوقاية منه.
 
ولفت إلى تنظيم برامج تدريبية وتعليمية مستمرة للأطقم الطبية المتخصصة من أطباء، وصيادلة، وتمريض بالمراكز المتخصصة في علاج مرضى الثلاسيميا بمستشفبات هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى استحداث بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية، تمثلت في إدراج العلاج الوقائي والجيني، كخط أول للحفاظ على حياة هؤلاء المرضى وتجنيبهم المضاعفات.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تولى اهتماماً كبيرا بأمراض الدم من خلال التوسع فى عدد لجان أمراض الدم والتى وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، فى مختلف المحافظات، والتى تضم عيادات تخصصية فى جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريون وأساتذة.

الصحة

المقبلين علي الزواج

الثلاسيميا


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