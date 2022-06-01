"الصحة العالمية" تحذر من زيادة وتيرة انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر

كتب أحمد عرفة

حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة وتيرة انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قدم الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، روشتة علاج لاحتواء ومحاصرة جدري القرود من خلال وقف انتقال العدوى من إنسان إلى آخر إلى أقصى حد ممكن، مؤكداً أن ثمة فرصة حاسمة للعمل بسرعة معا للسيطرة على هذا الوضع سريع التطور.

وأكد كلوج، أن تحقيق هذه الإجراءات يمكن أن يساعد في إزالة الغموض عن جدري القرود، لافتا إلى أنه ليس مرضا معروفا في أوروبا، مشددا على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تسريع الإجراءات الإقليمية والقطرية والمجتمعية لوقف الانتشار وتوفير التشخيصات والإجراءات الطبية المضادة، مثل اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات للمجتمعات المتضررة، وغيرها من الجهات المعنية.

كما شدد على أن الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا يمكن وينبغي أن تكون مفيدة بشكل أفضل لاتخاذ الإجراءات في المستقبل، داعيا الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الصحيين إلى العمل معاً لمواجهة هذا التحدي المتعلق بالصحة العامة بشكل حاسم وفعال، مسترشدين في جميع الأوقات بالعلم والطب وباحترام ورحمة.