"الصحة": الأطفال الأقل من 12 عاما غير مسموح لهم بالحصول على لقاح كورونا

كتب: وليد عبد السلام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤن البحث العلمى، إن الأطفال الأقل من 12 عاما غير مسموح لهم الحصول علي لقاح كورونا.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤن البحث العلمى في تصريح اليوم الأربعاء، إن الأشخاص فوق سن 12 عاما مسموح لهم بالحصول علي لقاح كورونا، وتابعت: نشجع علي اللقاح والحصول عليه فهو الوسيلة الأكثر أمانا .

ويذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 35 مليونًا و 178 ألفًا و 603 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.