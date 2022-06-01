الشرطة الهندية تفتح تحقيقا حول وفاة مطرب بوليوود "كريشناكومار كوناث"

أ.ش.أ

أعلنت الشرطة في الهند، فتح تحقيق حول وفاة مطرب بوليوود "كريشناكومار كوناث" والمعروف باسم "كيه كيه"، عن عمر ناهز 53 عاما أثناء الحفل الموسيقي الذى كان يحييه بمدينة (كولكاتا).

وقال "أروب بيسواس" عضو حكومة ولاية البنغال الغربية وعاصمتها "كالكوتا" حسبما ذكر راديو "أوروبا1" الإخباري الفرنسي اليوم الأربعاء، إن وفاة "كوناث" كانت بسبب سكتة قلبية، مضيفا أن الشرطة تحقق في احتمال وفاة المطرب بشكل غير طبيعي، بعد تقارير صحفية عن إصابات حدثت في وجه المغني ورأسه، ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة اليوم.

من جانبه، أكد "سانجوي موخيرجي" أول مفوض لمفوضية شرطة باراكبور" أنه يتم استجواب مسئولي الفندق وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة لفهم ما حدث قبل نقله إلى المستشفى.

وكان "كريشناكومار كوناث" قد تم نقله على الفور إلى المستشفى، لكنه توفي، وقال مصدر طبي إنه تلقى العديد من الإصابات إثر سقوطه على المسرح.

يذكر أن "كوناث" قام بأداء العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة.