السيطرة على حريقين منفصلين بمركزى جرجا والمنشاة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الاول بحوش بدائرة مركز شرطة جرجا وأمتد لحوش آخر، والثانى بحوش بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج وذلك دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بنشوب حريقين حيث جاء البلاغ الأول بنشوب حريق بحوش دائرة مركز جرجا، وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو إيهاب ك ع ا 39 سنة مزارع وإمتد لحوش مجاور ملك لمدعو أبو ضيف ع ا 24 عامل - ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال أصحاب الأحواش أفادا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق تطاير الشرر من موقد بلدي بحوش الأول وأضافا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى بنشوب حريق بحوش دائرة مركز المنشاه تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو عبد الله ا م ع 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ووتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي، وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرين وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.