السلطات الأفغانية تحبط محاولة لتهريب القمح

أ ش أ

تمكنت قوات الأمن الأفغانية من إحباط محاولة لتهريب القمح في إقليم هليماند، وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها السلطات الأفغانية لضمان تحقيق الأمن الغذائي من هذا المحصول الاستراتيجي.

وذكرت سلطات الحكم المحلي في إقليم هيلماند - في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي - أن قوات الأمن ضبطت خمسين شاحنة محملة بالقمح، وأحبطت محاولة تهريبها من هذا الإقليم الكائن في جنوب أفغانستان.

وقالت السلطات إنه تم ضبط هذه الشاحنات على طول طريق قندهار/ حيرات بمنطقة واشير على بعد 555 كيلومتراً جنوب العاصمة الأفغانية /كابول/.

تجدر الاشارة إلى أن حكومة طالبان كانت قد قررت يوم التاسع عشر من شهر مايو حظر صادرات القمح من أجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي وللحيلولة دون حدوث نقص في القمح.