اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:42 م
أكرم القصاص
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السكة الحديد تنعى خفيرا لقى مصرعه أثناء إنقاذه سيدة تعبر منفذ قطار مغلقا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:39 م
السكة الحديد تنعى خفيرا لقى مصرعه أثناء إنقاذه سيدة تعبر منفذ قطار مغلقا محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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اصدرت هيئة السكة الحديد بيانا اليوم اشارت فيه الى انه اثناء مرور جرار سكة حديد مفرد من على منفذ الفبريكا الموجود بين محطتى ببا و طنسا بخط القاهرة السد العالى تلاحظ إلى محمد محمود قرني - خفير المنفذ سيدة تعبر المنفذ المغلق والمنتظم أضواؤه وأجراسه من الجهة المخالفة، وأغشي عليها فهب مسرعاً لإنقاذها وإبعادها عن السكة فاصطدم به الجرار مما أدى إلى وفاتهما على الفور.
 
وتهيب الهيئة بالمواطنين الإلتزام بقواعد المرور من على المنافذ والبعد عن السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل مسير القطارات. 
 
وتنعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفقيد بمزيد من الأسى والحزن سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 

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