اليوم السابع
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السفير المصرى فى جيبوتى يلتقى بالعمدة المنتخب للعاصمة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:59 م
السفير المصرى فى جيبوتى يلتقى بالعمدة المنتخب للعاصمة جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، بالعمدة الجديد لمدينة جيبوتي "سعيد داوود محمد"، لتهنئته بمناسبة انتخابه للمنصب، حيث أعرب السفير عن تطلعه للعمل مع المسئول الجيبوتي من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مستعرضاً أهم المشروعات المشتركة القائمة، ومبرزاً حرص مصر على الاستجابة لمطالب الشعب الجيبوتي الشقيق. كما تطرق السفير المصري إلى أهم مظاهر تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية وخاصةً في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية لجيبوتي في مايو 2021 وتلبية الرئيس الجيبوتي دعوة الرئيس لزيارة مصر في فبراير 2022، وبما نجم عن هاتين الزيارتين من زخم يتعين على الجانبين الاستفادة منه من أجل تعزيز العلاقات بوتيرة أسرع.

من جانبه، حرص المسؤول الجيبوتي على إبراز اهتمام بلاده بدفع وتعزيز التعاون مع كافة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، التي ظلت تجمعها بها روابط الصداقة والأخوة بحكم الانتماء العربي والإفريقي والمساندة التي حظيت بها قبل وبعد استقلال جيبوتي.

كما ثمن الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو 2021، وأبدى تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في كافة المجالات ونقلها إلى مدينة جيبوتي التي يقطنها غالبية سكان البلاد.


اخبار مصر

سفير مصر لدى جيبوتي

التعاون بين مصر وجيبوتي

استقلال جيبوتي


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