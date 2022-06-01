السعودية تمنع حاملى تأشيرات الزيارة من دخول 4 مطارات بالبلاد لمدة شهر

كتب محمد جمال

عممت الخطوط الجوية السعودية، منشورًا على شركات السياحة، يفيد بمنع قبول الركاب حاملى تأشيرات الزيارة بكل أنواعها إلى مطارات كل من "جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف"، وذلك استعدادا لموسم الحج، بحسب بيان الخطوط السعودية.

وقالت الخطوط الجوية السعودية، فى خطابها الموجه لشركات السياحة، إنه سيتم منع قبول حاملى تأشيرات الزيارة خلال الفترة من 9 يونيو الجارى ولمدة شهر، حتى 9 يوليو المقبل.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنه سيجرى قبول سفر حاملى تاشيرات الزيارة فقط على الرحلات المتوجهة إلى مطار الرياض وفقا لشروط معينة، وهى:

عدم إصدار أى تذاكر داخلية إلى جدة أو المدينة المنورة أو ينبع أو الطائف ضرورة وجود تذاكر مؤكدة الذهاب والعودة للراكب، على أن تكون العودة من نفس محطة الوصول.

وفى سياق متصل، قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ السلطات السعودية أنشأت بوابات إلكترونية بمدخل الحرمين الشريفين، تمنع غير الحاصلين على تأشيرة حج من الدخول إلى الحرمين، كما تمنع المواطنين السعوديين والمقيمين خلال فترة الحج من دخول الحرم دون تصريح رسمي.

وأوضح تركى، أنّ القرار يأتى فى إطار حرص المملكة على إنجاح خطتها التنظيمية لموسم الحج هذا العام، وفقا لأعداد الحجاج التي أعلن عنها خلال الموسم، مشيرا إلى أنّ السلطات السعودية ستضع أيضا نقاطا أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال فترة الحج، لضمان عدم دخول حاملي أي تأشيرات عدا تأشيرة الحج خلال تلك الفترة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنّ أعداد حجاج الداخل والخارج هذا العام ستبلغ نحو مليون حاج.