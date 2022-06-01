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أعلنت السعودية اكتشاف مواقع أحافير منقرضة منذ 80 مليون سنة بمحافظتي (ضباء - أملج) تحوي بقايا حيوانات بحرية.



وقال المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء إن فريقا متخصصا من الهيئة اكتشف بقايا حيوانات بحرية منقرضة في محافظتي ضباء وأملج في المملكة تراوحت أعمارها ما بين 16 و80 مليون عام.



وأضاف أن المواقع التي تم اكتشافها تحوي أحافير لأنواع مختلفة من الفقاريات واللافقارية وبقايا نباتات عاشت في بيئات بحرية ضحلة وشاطئية، يعود عمرها لعصري الحياة الجيولوجية المتوسطة والحديثة (الطباشيري – ميوسين).



وأشار إلى أنه تم استخراج عينات أحفورية من رسوبيات الإيوسين (45 مليون سنة) عرف منها فقرات صدرية لثدييات بحرية منقرضة تعود لعرائس البحر أو ما يشبه الأطوم البحري الذي اتخذ المياه الضحلة الدافئة بيئة ليتغذى على الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى سلاحف وأطراف تماسيح عاشت في المناطق الساحلية عندما غطى بحر التيثيس معظم شبه الجزيرة العربية، وهي فترة من التاريخ الجيولوجي تقدر بنحو 20 مليون سنة قبل انفتاح البحر الأحمر وانفصال الصفيحة العربية عن الأفريقية.