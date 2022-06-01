السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة أدت لتصادم سيارتى ركاب بالصف

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة الاولية بحادث الصف، أن اختلال عجلة القيادة من ساىق الميكروباص والسرعة الزاىدة ادت لاصطدامه بميني باص وانحرفت السيارة واصطدمت بنخلة ونتج عنها وفاة الساىق و3 آخرين ولا تزال عمليات الحصر للضحايا متواصلة وتم نقلهم الي مستشفي الصف.

وكان ارتفع عدد المتوفين ل 4 اشخاص وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص أعلى طريق المنشي بمنطقة الصف ، وتم نقل المتوفين الي المشرحة والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتوجد محاولات لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.