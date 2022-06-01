السجن 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على 1.3 مليون جنيه من مواطنين بطنطا

الغربية مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنح مركز طنطا بالغربية، 3 متهمين بينهم سيدتين بالسجن 3 سنوات، لاستيلائهم على 1.3 مليون جنيه من مواطنين بطنطا بزعم توظيف الأموال في تجارة الأجهزة الكهربائية.





كانت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية قد قررت حبس سيدة وزوجها ووالدتها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها في تجارة الاجهزة الكهربائية مقابل ارباح شهرية واحالة المتهمين للمحاكمة.





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تمكنت من إلقاء القبض على سيدة وزوجها ووالدتها، وذلك لاتهامهم بالنصب على أكثر من 5 مواطنين بقرية صناديد مركز طنطا، وجمع مليون و300 ألف جنيه منهم بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل فوائد تصل لـ30%.





كان الضحايا قد تقدموا ببلاغات ضد المتهمين بعدما تحصلوا على أموالهم والنصب عليهم وحصول الضحايا على إيصالات أمانة من المتهمين، وعقب تقنيين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة وتم احالتهم محبوسين للمحاكمة واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.