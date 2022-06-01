اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بإشعال النيران فى مواطن بمنطقة البساتين

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:25 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بإشعال النيران فى مواطن بمنطقة البساتين المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لإشعاله النيران فى مواطن بمنطقة البساتين، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 
كشف أمر الإحالة قيام المتهم، سائق، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بالشروع فى قتل المجنى عليه، بغير سبق إصرار وترصد بأن استل أداة بطشه زجاجة تحوى مادة البنزين بواسطة قداحة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى محدثًا به الإصابات بتقرير الطب الشرعى قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو نقل المجنى عليه للمشفى وتداركه بالعلاج.
 
كشفت شهادة المجنى عليه أنه حال استقلاله دراجته النارية ثلاثية العجلات فوجىء بالمتهم يسعى لايقافه حال سيره بدراجة نارية مماثلة فنشبت بينهما مشادة كلامية نهره فى سياقها من التحرش بزوجته وهرع لدراجته واستل زجاجة تحوى البنزين وسكبها على جسده وأضرم به النيران قاصدًا من ذلك قتله.
 

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