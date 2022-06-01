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الرئيس السيسى يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:40 م
الرئيس السيسى يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
 
وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس أكد على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعرباً في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

السيسي

الرئيس السيسي

الاتحاد الاوروبي

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