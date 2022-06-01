الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجتمع برئيس مجلس الوزراء الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:17 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسى رئيس مجلس الوزراء السيسى عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى لمفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع: ضرورة إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا.. وموقف مصر ثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:04 م الرئيس السيسى للمفوض الأوروبى: موقفنا ثابت للوصول لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:47 م الرئيس السيسى يؤكد أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة داخل ليبيا الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:47 م الرئيس السيسى يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:40 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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