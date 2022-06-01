وقال بايدن -فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة لكي تتمكن كييف من إصابة أهداف داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية -على حد قوله -.

ومن جانبه كشف مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن ستزود كييف براجمات صواريخ من طراز "هيمارس" التي تطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة.

وأضاف المسؤول في تصريحات أن الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترًا لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية.