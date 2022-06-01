الداخلية تداهم سوق السلاح بالمحافظات وتضبط رشاشات وجرينوف وبنادق

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريات أمن (سوهاج – الإسكندرية - الشرقية).

أسفرت الجهود عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج ، وبحوزته (رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية – طبنجة – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 24 خزينة)، وضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقات نارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول)، و ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، وبحوزته (فرد خرطوش – طلقة خرطوش – مبلغ مالى) وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.