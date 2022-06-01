الخطوط البريطانية تلغي المزيد من الرحلات بسبب نقص عدد الموظفين

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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن إلغاء 124 رحلة قصيرة على الأقل في مطار هيثرو، اليوم/الأربعاء/، حيث تكافح شركات الطيران - التي خفضت عدد الموظفين نتيجة جائحة كورونا - للتعامل مع الطلب المتزايد على قضاء العطلات.

وقالت الشركة، في بيان صحفي نشرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إن الركاب تلقوا إشعارًا مسبقًا بالإلغاء.

وفي غضون ذلك، ألغت شركة/إيزي جيت/ 31 رحلة على الأقل في مطار جاتويك، بما في ذلك رحلات إلى وجهات مثل إيطاليا وإسبانيا والتشيك وبولندا واسكتلندا.

ويأتي ذلك بعد أن انتقد الوزير في مجلس الوزراء دومنيك راب رؤساء الطيران بسبب الفوضى في المطارات في بريطانيا، مؤكدا أنهم حذروا قبل أشهر من أنهم بحاجة إلى تعيين المزيد من الموظفين.

واتهم راب رؤساء شركات الطيران بـ "عدم الاستعداد" لتزايد عدد الأشخاص الذين حجزوا عطلات خارجية.

وتم إلغاء رحلات عشرات الآلاف من العائلات أو تأجيلها في الأيام الأخيرة، وهناك مخاوف من تفاقم المشاكل في أشهر الصيف.

وقال راب: "من الواضح أنه كان هناك نقص في الاستعداد لهذا الارتفاع في الطلب من المصطافين.