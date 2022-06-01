الجيش الجزائرى: كشف وتدمير 3 قنابل وضبط 324 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو الجاري، من كشف وتدمير 3 قنابل بدائية الصنع؛ في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 29 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 6 أطنان، وأكثر من 41 ألف قرص مخدر.



وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 324 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.