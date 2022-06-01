اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:29 م
أكرم القصاص
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الجيش الجزائرى: كشف وتدمير 3 قنابل وضبط 324 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:29 م
الجيش الجزائرى: كشف وتدمير 3 قنابل وضبط 324 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع الجيش الجزائرى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الجزائري كشف وتدمير 3 قنابل بدائية الصنع، وضبط 324 مهاجرا غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.
 

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو الجاري، من كشف وتدمير 3 قنابل بدائية الصنع؛ في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.


وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 29 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 6 أطنان، وأكثر من 41 ألف قرص مخدر.


وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 324 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

 


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وزارة الدفاع الجزائرية

قوات حرس السواحل

الجزائر


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