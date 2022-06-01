الجيش الأردني يعلن مقتل عنصر من قواته ضمن حفظ السلام بمالي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مقتل رقيب من قواتها وإصابة آخر، جراء تعرض إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 أثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، لهجوم مسلح.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله : "إن إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2، وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى مقتل رقيب وإصابة آخر".
وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.
الجيش الأردني يعلن مقتل عنصر من قواته ضمن حفظ السلام بماليالأربعاء، 01 يونيو 2022 06:18 م
الجيش الأردنى - أرشيفية
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مقتل رقيب من قواتها وإصابة آخر، جراء تعرض إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 أثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، لهجوم مسلح.
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