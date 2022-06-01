"التعليم" تعلن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم تسليم وإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل، موضحة أنه جار طباعة أرقام الجلوس وتسلمها للمديريات والمدارس، على أن طباعة كافة التعليمات الخاصة للطالب على كارت رقم الجلوس.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء كشف أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021/2022 على أسئلة مقالية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022/2021 على أسئلة مقالية، مُوضحةً أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ستعقد ورقياً بنظام "البابل شيت"، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هى فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.