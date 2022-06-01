التعليم تتيح رابطا للتقدم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية، موضحة أنه يمكن لولى الأمر إنشاء الحساب الموحد، وبعد الحصول على الحساب سوف يسمح له باستخدام الخدمات الإلكترونية مثل: (التقدم للصف الاول الابتدائى أو رياض الأطفال من خلال الرابط التالى.. https://prim.emis.gov.eg/.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط التقدم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2022 - 2023 وفق الضوابط والخطوات التالية:

- بدأ التسجيل الإلكترونى من اليوم 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022.

- يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى: (emis.gov.eg)

- سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم.

- عقب إعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.

- يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في حالة تعثره في التسجيل الالكترونى.

- في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي عند التقديم.

- تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية.

- يتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.

- متاح لولى الأمر التقدم على أكثر من مدرسة حيث يتاح له 4 مدارس بالإدارة المتقدم عليها.