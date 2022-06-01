التضامن: 72% من طلاب الثانوى يستمدون معرفتهم عن الإدمان والتعاطى من الدراما

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2022 ،ومقارنتها بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ، والذى يحتفى به العالم فى نهاية شهر مايو من كل عام، بخصور عدد من الكتاب والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلس النواب .

وأكدت الوزارة، أن موعدنا اليوم مع صناع الدراما لتقييم تناول قضيتى تعاطى المخدرات والتدخين فى دراما شهر رمضان من كل عام، يأتى انطلاقا من الإيمان الراسخ بقيمة الدراما المصرية، ودورها الرائد فى تشكيل فكر ووجدان المجتمع فى مصر والوطن العربي؛ حيث أن الدراما بكل صورها أكثر القوالب والأشكال الفنية والإعلامية جذباً ومن ثم تأثيراً فى المجتمع بكل فئاته، هى التعبير عن الحياة بتفاعلاتها ومشكلاتها؛ وهى آلية مهمة لتناول وطرح القضايا الاجتماعية بما تملكه من أدوات جذب وتأثير تتمحور حول القصة الإنسانية الاجتماعية والحبكة الدرامية والأداء الجيد للممثلين المفضلين والمؤثرات الصوتية والألوان.