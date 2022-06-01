التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا فى مياه النيل بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

قالت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل فى منشأة القناطر؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

لقى عامل مصرعه غرقا بنهر النيل فى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الخفير خلال الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل فى منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم انتشال جثة الضحية، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.