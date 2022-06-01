البابا تواضروس يزور كنيسة السيدة العذراء بسخا لمتابعة مسار العائلة المقدسة

كفر الشيخ محمد سليمان

تشهد كنيسة السيدة العذراء بسخا، زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، لترؤس الصلاة بكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا، وعقد اجتماع مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة،ضمن زيارته لمتابعة مسار العائلة المقدسة بمنطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

يستقبل البابا تواضروس، خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه، والقمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ميتياس موريس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا، و القمص ياكوبس أسعد، وقيادات الكنيسة بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر في الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذي كان يريد قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار والذى جاء إليه ملاك الرب وقال له قم وخذ الصبي وأمه واذهب بهما إلى مصر.