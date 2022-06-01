اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فى كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الشيخ..

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:14 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحضور أحبار الكنيسة.
 
ونظم احتفالية العيد فريق الكشافة الكنسي بكنيسة العذراء سخا، حيث بدأت بصلوات القداس، ومن المقرر أن يكون هناك احتفالية أخرى تشمل فيلما تسجيليا عن تاريخ الكنيسة الأثرية كإحدى محطات مسار العائلة المقدسة بمصر، والتي مكثت بها حوالي 7 أيام، وفقرات تراتيل مسيحية عن تذكار زيارة العائلة المقدسة والمسيح إلى مصر.
 
واستقبل البابا تواضروس، خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه، والقمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ميتياس موريس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا، و القمص ياكوبس أسعد، وقيادات الكنيسة بالمحافظة.
 
جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر في الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذي كان يريد قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار، وقال له قم وخذ الصبي وأمه واذهب بهما إلى مصر.
 
قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر
قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر

كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الشيخ
كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الشيخ

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر فى كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الشيخ
البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر فى كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الشيخ

 


الكنيسه الارثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الكاثوليكية

العائله المقدسه

مسار العائله المقدسه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة