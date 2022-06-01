البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر

كتب: محمد الأحمدى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحضور أحبار الكنيسة.

ونظم احتفالية العيد فريق الكشافة الكنسي بكنيسة العذراء سخا، حيث بدأت بصلوات القداس، ومن المقرر أن يكون هناك احتفالية أخرى تشمل فيلما تسجيليا عن تاريخ الكنيسة الأثرية كإحدى محطات مسار العائلة المقدسة بمصر، والتي مكثت بها حوالي 7 أيام، وفقرات تراتيل مسيحية عن تذكار زيارة العائلة المقدسة والمسيح إلى مصر.

واستقبل البابا تواضروس، خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه، والقمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ميتياس موريس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا، و القمص ياكوبس أسعد، وقيادات الكنيسة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر في الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذي كان يريد قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار، وقال له قم وخذ الصبي وأمه واذهب بهما إلى مصر.