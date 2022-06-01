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الاتحاد الأوروبى يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:49 م
الاتحاد الأوروبى يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  بأن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

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الاتحاد الاوروبي

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