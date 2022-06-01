الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طالب غرق فى مياه ترعة الملاحة بطنطا

الغربية- مصطفى عادل

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طالب لقي حتفه غرقا في ترعة الملاحة المارة أمام منطقة العجيزي أول طنطا، بعدما نزل للاستحمام فجرفه التيار لعدم اجادته للسباحة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة الملاحة المارة أمام منطقة العجيزي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف وقوات الانقاذ النهري لمكان البلاغ وتمكن رجال الانقاذ النهري من انتشال الجثة وتحديد هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



