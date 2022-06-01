الإمارات تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه سيتولى عمران أنور شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس"، مشيرة إلى أن دور اللجنة سيكون محوريا في بناء السياسات لضمان استدامة الفضاء، وتشجيع تبني الأطر التنظيمية الداعية لتبني السلوك المسؤول.



ولفتت الوكالة إلى سعي الإمارات خلال فترة رئاستها للمنظمة الدولية الحكومية إلى تعزيز جهود دبلوماسية الفضاء والعلوم على الصعيد العالمي، وتشجيع الوصول العادل والسلمي إلى الفضاء لجميع الدول، وتعزيز الامتثال للأطر القانونية الدولية ومعاهدات الأمم المتحدة التي تحكم سلامة واستدامة الفضاء الخارجي بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم وتشجيع برامج نقل المعرفة بين الدول كوسيلة لإنجاز المهام بشكل أكثر كفاءة وفعالية.



وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، إن اختيار بلادها لرئاسة اللجنة هو انعكاس مباشر وواضح لنجاح دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا والمعرفة التي رسختها الإمارات في علاقاتها الخارجية المختلفة، بما يعكس جهودها الحثيثة في القطاع الذي لا يزال واعدا بالاكتشافات والمعارف القادرة على تعزيز مسيرة التنمية البشرية، مشيدة باختيار عمران شرف لما له من خبرات علمية وعملية وفي مقدمتها إدارته لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، ومشاركته في مشروع "دبي سات1" و"دبي سات 2" و"خليفة سات".



بدوره، أكد عمران شرف أن هذا الفوز هو تتويج للجهود والمشاريع العلمية الوطنية في قطاع الفضاء، مشيرا إلى أن القطاع في الإمارات شهد نجاحات متتالية بفضل النظرة المستقبلية التي تمنحه أولوية واضحة في مسيرة التنمية لمزيد من النجاحات، لاسيما في ظل الإمكانات الهائلة والخبرة العلمية التي باتت متوفرة في هذا المجال.