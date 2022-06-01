اليوم السابع
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الأمن الإدارى لمنطقة الجيزة الأزهرية يتوجه لمعهد صفط اللبن لتأمين المراقبين

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:59 ص
الأمن الإدارى لمنطقة الجيزة الأزهرية يتوجه لمعهد صفط اللبن لتأمين المراقبين معهد صفط اللبن الاعدادى الثانوى الازهرى بنين
كتب لؤى على

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أكد الشيخ ايمن عبد الغنى، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لليوم السابع، أن الأمن الإدارى بمنطقة الجيزة الأزهرية تحرك تجاه معهد صفط اللبن الإعدادى الثانوى بنين، وذلك لتأمين المراقبين، بعد نشر استغاثة عدد من المدرسين، من قيام بعد الطلاب برشق المدرسين عقب خروجهم فى آخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية.

واستغاث المدرسون عبر اليوم السابع، بالمسئولين، لمساعدتهم على الخروج من المعهد، بعد وقوف عدد من الطلاب على الطريق الدائرى الملاصق للمعهد، ورشق المدرسين بالطوب والبيض، مما أجبرهم على العودة مرة أخرى للمعهد للتحصن به من تعدى الطلاب عليهم.


معهد صفط اللبن الاعدادى

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الشهادة الاعداية


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