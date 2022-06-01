اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:58 ص
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الأمم المتحدة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريبى للصحفيين

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:48 ص
الأمم المتحدة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريبى للصحفيين شيرين أبو عاقلة
وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "قررت دائرة الاتصالات العالمية (DGC) التابعة للأمم المتحدة اليوم تسمية برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين ببرنامج شيرين أبو عاقله التدريبي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين".

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن ذلك تقرر "تكريما لشيرين أبو عاقلة، التي قتلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 11 مايو".

 

وأضاف: "كانت لشيرين أبو عاقلة مسيرة مهنية متميزة في الصحافة لمدة ربع قرن، وكانت رائدة للمرأة العربية، وقدوة للصحفيين في الشرق الأوسط وحول العالم".

 

وتابع: "يؤكد زملاؤنا في إدارة الاتصالات العالمية أن إرثها وشجاعتها يجب أن نعتز به".

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل أبو عاقلة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين يوم 11 مايو.

 


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