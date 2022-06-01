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الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة يحصل على درجة الماجستير من أمريكا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:18 م
الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة يحصل على درجة الماجستير من أمريكا منح درجة الماجيستير للأنبا رافائيل
كتب: محمد الأحمدى

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حصل نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة اليوم على درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية من جامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية بنيويورك.

 

وجاء موضوع رسالة الماجستير "تدبير الخلاص: كتابيًّا وآبائيًّا وليتورجيًّا وقانونيًّا".، وتكونت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور القمص أبراهام عزمى وعضوية الأستاذ الدكتور بنيامين المحرقي، والأستاذ الدكتور فايز سدراك، والأستاذ الدكتور جرجس بشرى.

 

وعقب انتهاء المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بترجمة الرسالة وطبعها ونشرها.

الأنبا رافائيل على الماجيستير
الأنبا رافائيل على الماجيستير

 

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل

 


الكنيسه الارثوذكسيه

الانبا رافائيل

قطاع كنائس وسط القاهره

كنائس وسط القاهره


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