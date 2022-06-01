اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتوفين لـ 4 أشخاص بحادث ميني باص وميكروباص بالصف

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:17 م
ارتفاع عدد المتوفين لـ 4 أشخاص بحادث ميني باص وميكروباص بالصف سيارة إسعاف
كتب عبد الرحمن سيد

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ارتفع عدد المتوفين لـ 4 أشخاص، وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم ميكروباص، وميني باص أعلى طريق المنشي بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتوجد محاولات لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
 
 

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