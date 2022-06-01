وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن هناك 10 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال حاكم ولاية (بيرنامبوكو) شمال شرق البرازيل "إن أولوية الحكومة هي العثور على المفقودين وسط الانهيارات الطينية والفيضانات العارمة".

وأضافت القناة أن الدفاع المدني الوطني في البرازيل أشار إلى أنه تم إصدار تحذير من احتمالية مرتفعة للغاية بشأن وقوع المزيد من الفيضانات في المنطقة.

وكان الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" قد تفقد أول أمس الاثنين، جوا المنطقة المتضررة وحلق فوق مدينة (ريسيفي) عاصمة ولاية "بيرنامبوكو" ومنطقة "جابواتاو دوس جوارارابيس" المجاورة، حيث أعرب عن تعازيه لأهالي ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما أعرب عن تعاطفه مع ذويهم وتعهد بتقديم المساعدات اللازمة.